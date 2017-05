VKM – Miratohen rregullat e reja për drejtuesit e shërbimit në spitale

Qeveria ka miratuar kriteret dhe procedurat që do të ndiqen për përzgjedhjen dhe emërimin e drejtuesve të shërbimin në strukturat shëndetësore universitare.

Sipas vendimit, drejtuesi i shërbimi përzgjidhet në bazë të konkurrimit dhe në momentin e kandidimit duhet të plotësojë kriteret minimale bazë, që janë si më poshtë:

a) Të jetë mjek specialist i diplomuar në fushën e shërbimit për të cilin kandidon;

b) Në rastet kur kandidati ka vetëm shtetësi të huaj, ai duhet të zotërojë certifikatën e mbrojtjes së gjuhës shqipe, me përjashtim të rasteve kur kandidati ka kryer një cikël të plotë studimesh në gjuhën shqipe;

c) Të jetë i regjistruar në urdhrin profesional përkatës;

ç) Të zotërojë titullin “Profesor”, “Profesor i Asociuar” ose të ketë Doktoratë/PhD, të mbrojtur në një nga universitetet e BE-së, SHBA-ve, Kanada, Australi apo Japoni. Në rast se asnjë nga pjesëtarët e stafit mjekësor nuk plotëson kriteret e sipërpërmendura, mund të pranohen edhe kandidatë me doktoratë/PhD, të mbrojtur në Shqipëri apo vende të papërmendura më sipër;

d) Të jetë mjek pedagog me kohë të plotë, me kontratë me kohëzgjatje të pacaktuar në IAL-në përkatëse dhe të ketë të njëjtin specialitet në shërbimin shëndetësor universitar, për të cilin kandidon, ose të jetë/të ketë qenë mjek pedagog me kohë të plotë i strukturave universitare homologe të Bashkimit Evropian ose vendeve anëtare të OECD;

dh) Të mos ketë qenë asnjëherë i dënuar me vendim gjykate të formës së prerë;

e) Të mos ketë asnjë dënim të dhënë nga Urdhri i Mjekut;

ë) Të ketë përvojë akademike si pedagog me kohë të plotë, jo më të vogël se 5 (pesë) vjet.

Në rastet kur asnjë nga pjesëtarët e stafit mjekësor nuk plotëson kriterin e sipërpërmendur, mund të pranohen edhe kandidatë me përvojë akademike, jo më të shkurtër se 8 (tetë) vjet, si pedagog me kohë të pjesshme. Konsiderohet përvojë akademike aktiviteti didaktik i kryer në institucione publike të arsimit të lartë apo në institucione jopublike të arsimit të lartë, të akredituara dhe në programe studimi të akredituara brenda vendit, në periudhën e përvojës së kryer. I njëjti kriter vlen dhe për institucionet dhe programet e akredituara/e njohura në një nga vendet e Bashkimit Evropian ose vendet anëtare të OECD;

f) Të ketë përvojë klinike/diagnostike jo më pak se 10 (dhjetë) vjet në specialitetin përkatës.

Procesi i përzgjedhjes së kandidatëve bëhet nga një komision i posaçëm i ngritur me urdhër të përbashkët të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Ministrisë së Arsimit, ndërsa përfaqësues nga Rektorati, komision i cili shpall dat dhe bën publiket kriteret e vlerësimit të dosjeve.