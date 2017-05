Parashikimi i motit: Të premten reshje shiu

Gjatë ditës së premte, 12 maj 2017, moti mbi vendin tonë parashikohet me vranësira te ndërrueshme dhe kthjellime. Priten reshje shiu ne pjesen e pare te dites ne qender dhe verilindje. Baza e reve të ulta 900 metër.

Era do te jete me drejtim Jugperëndim-Juglindje me shpejtësi deri 25m/sek; erë intensive dhe me rrahje në bregdet. Shikimi 8km-20km. Mjegullinë lokale. Deti i forcës 5-6 me lartësi vale 5.2-6.0 metër.

Temperaturat parashikohen te jene:

Vendet malore 15°/24°C

Vendet e ulta 18°/31°C

Vendet bregdetare 20°/32°C