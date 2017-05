Gjiknuri në Himarë, thirrje emigrantëve të kthehen për të votuar

Partia Socialiste kërkon një pjesëmarrje të lartë në zgjedhjet e 18 qershorit, për ti dhënë një qëndrueshmëri qeverisjes në katër vitet e ardhshme. Gjatë takimeve të zhvilluara në Himarë dhe Lukovë, Damian Gjiknuri ka ftuar dhe emigrantët të bëhen pjesë e procesit

Drejtuesi i fushatës së PS-së në qarkun e Vlorës, Damian Gjiknuri, ka kërkuar nga emigrantët të kthehen në Shqipëri për të votuar në zgjedhjet e 18 qershorit. Gjatë prezantimit të kandidatëve për deputet në Himarë, ai ka nënvizuar se një pjesëmarrje e lartë në zgjedhje do ti japë qëndrueshmëri qeverisë.

Gjiknuri: “E rëndësishme është që ata të vijnë, të marrin pjesë në votime dhe siç e thashë, një pjesëmarrje e lartë në votime do të na japë qëndrueshmëri në qeverisje për 4 vitet e ardhshme. Me mbështetjen ndërkombëtare dhe me thellimin e reformave jam i sigurtë se qeveria në mandatin e ardhshëm do të jetë jashtëzakonisht shumë më e mirë”

Gjiknuri u ndal më tej tek vlerat e kandidaturës së Gurmës në raport me shërbimin dhe përkushtimin ndaj qytetarëve.

Gjiknuri: “Ai është nga Lukova, pra pjesë e Bashkisë suaj dhe siç e tha vet, mua më ka bërë përshtypje si një djalë që la Tiranën, kur në fakt të gjithë mjekët duan të shkojnë në Tiranë ose ikin jashtë. Ky bëri të kundërtën, erdhi në Sarandë për ti shërbyer komunitetit dhe ky është një akt domethënës që pak e bëjnë në këto kohë”

Në cilësinë e drejtuesit politik të Qarkut, Gjiknuri do të mbulojë edhe Bashkinë e Himarës ndërsa Lukova është në përgjegjësinë e kandidatit Adrian Gurma.