Greqi – Kapet furgoni me 207 kg drogë shqiptare

Policia greke ka njoftuar të martën në mesditë për sekuestrimin e më shumë se 200 kg drogë, që vinte nga Shqipëria.

Sipas komunikatës së policisë, droga u gjet në një mjet me targa shqiptare, që po lëvizte në aksin rugor Kakavijë-Kallpaki.

Një patrullë e policisë e ndaloi mjetin për kontroll dhe në bagazhet anësore të rimorkios u gjet një sasi droge prej 207 kg 1 119 gramë.

Droga ishte ambalazhuar në 196 pako, të futura në 8 çanta udhëtimi.

Drejtuesi i mjetit, shtetas shqiptar i moshës 42 vjeç, u arrestua.

Bashkë me drogën u sekuestrua edhe mjeti, që është në pronësi të një firme shqiptare transportesh.

Gjithashtu, u konfiskuan 280 euro që kishte me vete drejtuesi i mjetit, si dhe dy telefona celularë.

I arrestuari do të dërgohet në prokurorinë e Janinës për veprimet e mëtejshme.