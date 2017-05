VJEN DOKUMENTARI “KUR LUANTE BUTRINTI”, DO TE SHFAQET ME 27 MAJ

ME 27 MAJ, ORA 11.00, BEHET PROMOVIMI I DOKUMENTARIT “KUR LUANTE “BUTRINTI”, KUSHTUAR SPORTIT TË VOLEJBOLLIT T NË SARANDË, SI PERSONALITET I KËTIJ QYTETI. NE MJEDISET E HOTEL “LINDI”. KY DOKUMENTAR U REALIZUA FALE PUNES SE PALODHUR TE XHORXHI VASILIT DHE VANGJEL AGORES NE BASHKEPUNIM ME “SARANDA TELEVIZION”

EVENTI DO TE ZGJOJE MEMORJEN LOKALE TE SARANDES, QE DUHET T’I FLASE TE SOTMES.

JANE TE LUTUR TE MARRIN PJESE VETE OSE PASARDHES TE TYRE, PER TE MARRE VLERESIMET E MERITUARA PER THEMELUESIT E KETIJ SPORTI AQ POPULLOR NE SARANDE: JORGO NIKA, DEMO VESELI E TIMO STEFANI.

PO KESHTU, KA VLERESIME TE POSAÇME PER PROTAGONISTET E KETIJ SPORTI, SI: RAKO LEPURI, ALEKO DAJKO, THOMA NOTI, THOMA GJINI, PAVLI ANASTASI, KOÇO STEFANI, KARLO SLLAVKO, JANAQ ZHAKA, FREDI ZHUPA, JANAQ PAPAGJIKA, TAQI NINI, ODISE LEPURI, KRISTO (KITO) LEPURI E KONTRIBUTORE NE USHTRIMIN DHE ZHVILLIMIN E VOLEJBOLLIT SARANDIOT NE VITE.