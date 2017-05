Bashkia Sarandë: Njoftim për drejtuesit e automjeteve në prag të sezonit turistik

NJOFTIM PER DREJTUESIT E AUTOMJETEVE

Qyteti i Sarandes eshte duke u pergatitur teresisht nje sezon te ri, te sukseshem veror dhe per te pembyllur investimet e rendesishme qe jane duke u kryer, sikurse eshte edhe ai per rivleresimin e “Rruges se Flamurit”. Ne kete aks, si dhe ne te tjere, jane duke u disegnuar vijat e bardha, orientuese per kembesoret dhe per ju,drejtues te automjeteve.

Kerkohet mirekuptimi juaj per te krijuar çdo lehtesi te mundshme per punetoret realizues te kesaj sinjalisitike, shume te nevojshme per çdo kohe, por sidomos per pergatijen sa me cilesore te infrastruktures se sezonit.

BASHKIA SARANDE