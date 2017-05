KANDIDATI i PS, HYSENI NË METOQ: PRIORITETI YNË SHTIMI I VENDEVE TË PUNËS

Partia Socialiste ka zhvilluar në Metoq takimin elektoral të prezantimit të kandidatëve për deputetë për rrethin e Sarandës. Alket Hyseni, Lindita Kondi, Ramis Husi dhe Adrian Gurma kanë zhvilluar një bashkëbisedim me banorët e zonës së Metoqit duke prezantuar arritjet e këtij mandati dhe duke shpjeguar vizionin tyre për të ardhmen. Baza e programit të Partisë Socialiste për mandatin e dytë qeverisës do të jetë forcimi i shtetit, krijimi i vendeve të punës dhe rritja e mirëqenies për qytetarët. Kandidati Alket Hyseni u shpreh se shumë shpejt banorët e Sarandës do të kenë një spital të rikonstruktuar, i cili do të ofrojë më shumë shërbime për qytetarët, me mjekë më të mirë.

“Më 25 Qershor hapet rruga për Shqipërinë Europiane, për Shqipërinë që duam, për Sarandën që duam dhe për Metoqin që dëshironi ju dhe fëmijët tuaj. Së shpejti do të shikoni një spital super modern në Sarandë si në godinë, në pajisje, por edhe me mjekë më të kualifikuar. Ne vijmë ballëlart pasi kemi bërë shumë reforma. Vijmë edhe me ndjesën dhe përuljen përpara jush për ato gjëra që nuk arritëm t’i bëjmë. Por të jeni të sigurt që kemi vullnetin, që kemi programin, që kemi njerëzit e duhur dhe kemi një lider që nuk e ka asnjë forcë tjetër, kryeministrin Edi Rama.

Ju duhet të dilni për të votuar më 25 Qershor sepse nuk është dita jonë, por është dita juaj; është dita e gjykimit për ato që kemi bërë. Forca e votës tuaj është shumë e rëndësishme”, u shpreh Hyseni.

Sipas kandidatit Alket Hyseni, katër vitet e ardhshme do të jenë vendimtare për Shqipërinë dhe Sarandën në veçanti. Sipas tij, Partia Socialiste është forca e vetme që mund të garantojë se Shqipëria e gjeneratës tjetër do të jetë Shqipëria që duam, me më shumë shtet, më shumë punë dhe më shumë mirëqenie.