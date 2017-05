Turi Ndërkombëtar i Çiklizmit nesër ndalet në Sarandë

22 May, 2017

Policia

Njoftim : Më datë 23.05.2017, në vijim të Turit Ndërkombëtar të Çiklizmit, organizuar nga Fedetata Shqiptare e Çiklizmit, ju bëjmë me dije se në orën 11:00, bëhet nisja e këtyre çiklistëve nga vende të ndryshme të botës, nga Sheshi i Skelës Vlorë me destinacion drejt qytetit të Sarandës. Drejtoria Vendore e Policisë Vlorë, ka marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurinë e lëvizjes dhe shoqërimin e tyre nëpërmjet patrullave të policisë. Lëvizja do të vijojë përgjatë aksit rrugor të vijës bregdetare; Vlorë – Orikum – Llogara – Himarë – Borsh – Sarandë.

Nuk do të ketë bllokim rrugësh, por këshillohet që drejtuesit e mjeteve të kufizojnë për pak minuta daljet e tyre për në aksin rrugor të sipërpërmendur ose të shmangen nga rruga (për pak minuta) sapo të shikojnë lëvizjen e këtyre çiklistëve. Komisariatet dhe Stacionet Policore pranë DVP Vlorë, në bazë të plan-vendosjeve të hartuara, kanë marrë detyrat përkatëse për shoqërimin e këtij Turi jo vetëm nga qarkullimi rrugor por edhe duke bashkëpunuar me patrullën e përgjithshme. Falenderojme qytetarët për mirëkuptimin me qëllim mbarëvajtjen e këtij Turi Ndërkombëtar Çiklistik.