Basha nga Saranda: Rama mbushi vendin me drogë

Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha ka hapur sot në Sarandë fushatën elektorale për zgjedhjet e 25 qershorit.

Pjesë nga fjala e Lulzim Bashës në Sarandë:

Jo vetëm në Holandë, po kudo ku kam shëtitur në jetën time, një shtet të fortë e bën ekonomia e fortë, sindikatat e forta, qytetarët e fortë, jo kryeministri i fortë. Ou?! Kryeministrit krekoset…

Jo, ky është shtet i falimentuar, i shkatërruar. Pse kemi ardhur këtu? Sepse kemi shpresuar që demokracia duhet të punonte për ne, por toka u kthye në moçal.

Mbaj mend në vogëlinë time një vjershë që thoshte: I bukur moçali, i bukur moçali… por ajo është toka e bukës që në vend të prodhonte fruta, drithëra, është zhytur në moçalin e politikanëve.

Ky njeri e ka humbur krejtësisht lidhjen me realitetin. Premtoi vende pune, ekonomi, mbështetje për fermerët, premtoi rend e siguri e mori Eskobarin në qeveri. E mbushi Shqpërinë me drogë dhe mori Eskobarin në qeveri.

“Rend e siguri me Eskobarin në qeveri!” – Ky është bilanci i Edi Ramës.

Këto 4 javë apo më pak, kjo është loja! Ju do vendosni më 25 qershor. Me qillota pa qillota, me batuta pa batuta, me barsoleta e estrada, po bilancin e tij, ai nuk do ta bëjë.

Dje na paskësh thënë: Ekonomia po rritet, por populli nuk e kupton!!!

Ta marrim më shtruar, sepse me të shara nuk bëhet kjo punë: Sa prej jush janë futur në punë? Sa biznese janë hapur? Kush paguan fatura energjie më të ulëta? Keni pasur apo skeni pasur punë këto 4 vite?

E vërteta është krejt ndryshe. Edi Rama, ekonomia është krejt ndryshe, je ti katastrofë që ke humbur çdo lidhje me realitetin.

Më 25 qershor është dita për të larguar thithëlopat dhe zhabat nga buka e shqiptarëve. Demokracia nuk mund të jetë moçali ku majmen e fryhen një grusht politikanësh.

Në republika e re, që fillon me reformën kushtetuese që është pjesë e marrëveshjes, deputetët nuk do t’i zgjedhin më kryetarët e partive, as establishmenti i partive, por ju qytearë dhe sa më takon mua, ata deputetë që ju nuk ju përgjigjen, të keni mundësi t’i shkarkoni para fundit të mandatit sipas modelit të SHBA-së. Pra ju do të keni pushtetin për t’i shkarkuar.

Dhe sa i përket LSI-së…

Koha e LSI-së, e matrapazëvë që shkojnë sa andej – këtej merr fund: Bli këlyshë e shit qen. Kjo merr fund në 25 qershor.