“E vrava se do më helmonte dhitë” Zbardhet dëshmia e vrësësit në Borsh

Autori i vrasjes në Borsh, Sokrat Xhuveli tregoi në polici shkaqet e vrasjes së krushkut të tij. “E vrava se do spërkaste rrushin dhe do më helmonte dhitë” mësohet të ketë thënë 53 vjeçari në polici. Një ditë më parë ai qëlloi me çifte 78 vjeçarin Et’hem Brahimaj. Mesohet se autori i vrasjes, Sokrat Xhuveli, prej tre vitesh jetonte i vetëm, për shkak të konfliktit me familjarët. 78 vjeçari Et’hem Brahimaj, është babai i gjashtë fëmijëve dhe me vrasësin ishin të lidhur me një krushqi.