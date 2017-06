Sot provimi i parë i Maturës Shtetërore

Maturantët do t’i nënshtrohen sot provimit të parë me detyrim, atij të gjuhës së huaj.

Janë mbi 40 mijë maturantë që sot nisin sfidën e tyre të parë duke iu nënshtruar provimeve më të rëndësishme të mbylljes së sistemit arsimor parauniversitar.

Testi për provimin e Anglishtes do të përmbajë 25 pyetje, nga të cilat 13 kërkesa janë me përgjigje alternative, që vlerësohen nga 1 pikë secila dhe 12 pyetje janë me zhvillim, që vlerësohen me 37 pikë.

Testi do të vlerësohet me 50 pikë. MAS u ka bërë apel kandidatëve që të mos kopjojnë pasi në të kundër rrezikojnë pezullimin.