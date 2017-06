Sarandë: U përfshi në fushatë – Ministria e Financave kërkon hetim për Inspektorin e Tatimeve

Ministria e Financave ka kërkuar hetim për Inspektorin e Tatimeve në Sarandë, Enid Hito pasi rezulton të jetë përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë në fushatë elektorale.

Njoftimi i ministrise se Financave

Ministria e Financave informon Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë në Sarandë, që në ushtrim të funksionit kushtetues të ndjekjes penale, të kryejë veprimet e nevojshme për hetimin, e z. Enid Hito, inspektor në Drejtorinë e Kontrollit Tatimor, në Drejtorinë Rajonale të Tatimeve në Sarandë.

Nisur nga informacionet, Hito, rezulton të jetë përfshirë në mënyrë të drejtpërdrejtë në fushatë elektorale, në kundërshtim flagrant me ligjet në fuqi si dhe me VKM nr. 473, dt. 01.06.2017.

Dokumentacioni i plotë është përcjellë edhe në Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve për procedimin e menjëhershem të inspektorit në fjalë.

Nisur nga ky rast, Ministria e Financave u bën thirrje të gjithë punonjësve të institucioneve të varësisë qe të zbatojnë me përpikmëri detyrat funksionale në perputhje me legjislacionin në fuqi dhe të mos bien pre e nxitjeve publike për tu përfshirë në fushatën zgjedhore, pasi do të përballen me ndëshkimin më të rreptë që parashikon ligji.